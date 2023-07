Les Précieuses ridicules par Le Théâtre Molière Sorbonne Théâtre Montansier Versailles, 30 janvier 2024, Versailles.

Les Précieuses ridicules par Le Théâtre Molière Sorbonne 30 janvier – 4 février 2024 Théâtre Montansier Catégorie A : série 1 : 39 € / série 2 : 34 € – adhérents Série 1 : 32 € / série 2 : 26 € – jeunes et scolaires : 15 €

Deux provinciales minaudières espèrent intégrer le beau monde de Paris par leur jargon sophistiqué et leurs mines extravagantes. Refusant deux bons partis, un peu trop sobres pour elles, elles s’amourachent en revanche de leurs valets, déguisés pour l’occasion en marquis ridicules. Molière renouvela le genre de la farce burlesque en lui donnant une teinture moderne, exagération parodique des raffinements de la conversation galante.

Le Théâtre Molière Sorbonne revient à Montansier avec une nouvelle mise en scène historiquement informée, au plus proche des pratiques scéniques des années 1660.

Le théâtre Montansier est le théâtre de la ville de Versailles situé dans le département des Yvelines (France). C'est un théâtre à l'italienne du XVIIIe siècle situé au cœur du quartier Notre-Dame et à quelques pas du château de Versailles et de l'opéra royal. La salle fut inaugurée le 18 novembre 1777, en présence de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Ce théâtre est né sous l'impulsion de Marguerite Brunet, dite Mademoiselle Montansier, dont il porte aujourd'hui le nom.

