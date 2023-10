Oublie-moi Théâtre Montansier Versailles, 19 janvier 2024, Versailles.

Oublie-moi 19 – 21 janvier 2024 Théâtre Montansier Catégorie A : série 1 : 39 € / série 2 : 34 € – adhérents Série 1 : 32 € / série 2 : 26 € – jeunes : 15 €

Ils racontent à eux deux l’amour inconditionnel, la cruauté de la maladie mais aussi le pouvoir de la musique dans une vie simple et pourtant si extraordinaire. La structure non-linéaire de la pièce, construite en flashbacks, réflexions et adresses directes au public, reflète les singularités tout en miroir de l’esprit complexe d’un patient atteint d’Alzheimer. Cette pièce questionne le rapport au monde de ces malades atteints de démence et rend hommage à celles et ceux qui les aiment et les accompagnent amoureusement, obstinément, passionnément. Ce qui nous rend humains, c’est la façon dont nous nous enchaînons aux souvenirs. Ils nous définissent souvent et nous façonnent. Quand nous les perdons, cela devient plus cruel, plus terrible que d’autres afflictions.

Théâtre Montansier 13, rue des Réservoirs – 78000 Versailles Le théâtre Montansier est le théâtre de la ville de Versailles situé dans le département des Yvelines (France). C'est un théâtre à l'italienne du XVIIIe siècle situé au cœur du quartier Notre-Dame et à quelques pas du château de Versailles et de l'opéra royal. La salle fut inaugurée le 18 novembre 1777, en présence de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Ce théâtre est né sous l'impulsion de Marguerite Brunet, dite Mademoiselle Montansier, dont il porte aujourd'hui le nom.

