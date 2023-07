Sang et Roses Théâtre Montansier Versailles, 10 janvier 2024, Versailles.

Sang et Roses 10 – 14 janvier 2024 Théâtre Montansier Catégorie A : série 1 : 39 € / série 2 : 34 € – adhérents série 1 : 32 € / série 2 : 26 € – jeunes et scolaires : 15 €

Sainte Catherine, Sainte Marguerite et l’archange Saint Michel sont les figures qui apparaissent à Jehanne et dont elle entend les voix. L’une martyre, l’autre devant laquelle Jésus avait coutume d’apparaître et enfin le dernier, gardien du jardin d’Eden, chef de la milice céleste, vont lui commander de partir en guerre et la guider tout au long de sa mission. Jehanne d’Arc, fille de simples paysans, se retrouve malgré elle mêlée aux problèmes politiques d’une France à l’époque divisée entre les bourguignons, partisans de l’Angleterre, et les défenseurs du Dauphin Charles VII démit de ses fonctions. Accompagnée de ses hommes d’armes, Jehanne va déloger les anglais d’Orléans, puis couronner Charles VII à Reims. Lors de sa dernière bataille pour délivrer Compiègne, elle sera faite prisonnière et vendue aux anglais. Condamnée à mort pour avoir porté des habits d’homme, Jehanne sera brûlée.

Théâtre Montansier 13, rue des Réservoirs – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 39 20 16 00 http://www.theatremontansier.com/ https://www.facebook.com/theatremontansier.deversailles/;https://twitter.com/LeMontansier [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatremontansier.com/event/sang-et-roses-2/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.theatremontansier.com/event/sang-et-roses/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.theatremontansier.com/event/sang-et-roses-3/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.theatremontansier.com/event/sang-et-roses-4/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.theatremontansier.com/event/sang-et-roses-5/ »}] Le théâtre Montansier est le théâtre de la ville de Versailles situé dans le département des Yvelines (France). C’est un théâtre à l’italienne du XVIIIe siècle situé au cœur du quartier Notre-Dame et à quelques pas du château de Versailles et de l’opéra royal. La salle fut inaugurée le 18 novembre 1777, en présence de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Ce théâtre est né sous l’impulsion de Marguerite Brunet, dite Mademoiselle Montansier, dont il porte aujourd’hui le nom.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-10T20:30:00+01:00 – 2024-01-10T22:00:00+01:00

2024-01-14T15:00:00+01:00 – 2024-01-14T16:30:00+01:00