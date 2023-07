Casse-Noisette de Tchaïkovski Théâtre Montansier Versailles, 20 décembre 2023, Versailles.

Casse-Noisette de Tchaïkovski 20 et 23 décembre Théâtre Montansier Catégorie Famille : série unique : 15 € / jeunes et scolaires : 10 €

Les danseurs interagissent avec les projections numériques d’objets et de personnages fantastiques issus du mythique ballet-féerie. La technologie sert la magie d’un monument musicale et chorégraphique. La valse des flocons, la valse des fleurs, le pays des sucreries, les divertissements… Le ballet de Casse-Noisette devient alors un terrain de jeu idéal à la créativité offerte par le virtuel.

La musique est assurée par un trio : clarinette, accordéon et violoncelle. Les danseurs sont tous formés et diplômés de l’Opéra de Paris.

Théâtre Montansier 13, rue des Réservoirs – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France Le théâtre Montansier est le théâtre de la ville de Versailles situé dans le département des Yvelines (France). C'est un théâtre à l'italienne du XVIIIe siècle situé au cœur du quartier Notre-Dame et à quelques pas du château de Versailles et de l'opéra royal. La salle fut inaugurée le 18 novembre 1777, en présence de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Ce théâtre est né sous l'impulsion de Marguerite Brunet, dite Mademoiselle Montansier, dont il porte aujourd'hui le nom.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T15:00:00+01:00 – 2023-12-20T16:00:00+01:00

2023-12-23T15:00:00+01:00 – 2023-12-23T16:00:00+01:00