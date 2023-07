Les deux mezzos sinon rien Théâtre Montansier Versailles, 10 décembre 2023, Versailles.

Les deux mezzos sinon rien Dimanche 10 décembre, 17h30 Théâtre Montansier Catégorie B : série 1 : 32 € / série 2 : 27 € – adhérents série 1 : 27 € / série 2 : 21 € – jeunes : 15 €

Programme : airs de duos d’opéras (Semiramide, La Donna del Lago, Le Barbier de Séville, L’Italienne à Alger…)

Rencontre avec les artistes au foyer du théâtre à l’issue du concert.

C’est avec passion et humour que ces deux cantatrices unissent leurs voix pour le plus grand bonheur des auditeurs.

« La blonde et la brune, la lumineuse et la ténébreuse, les deux mezzos Française Karine Deshayes et Delphine Haidan, ont décidé de mêler les ors de leurs voix, brillant et lumineux pour l’une, mate et sombre pour l’autre. »

Marie-Aude Roux – Le Monde.

« Le poids des mots, la nuance et l’équilibre des timbres, la caresse du piano font toute la valeur de ce programme dédoublé mais unitaire, original et cohérent. »

Elvire James – Classica news.

Théâtre Montansier 13, rue des Réservoirs – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 39 20 16 00 http://www.theatremontansier.com/ https://www.facebook.com/theatremontansier.deversailles/;https://twitter.com/LeMontansier [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatremontansier.com/event/les-deux-mezzos/ »}] Le théâtre Montansier est le théâtre de la ville de Versailles situé dans le département des Yvelines (France). C’est un théâtre à l’italienne du XVIIIe siècle situé au cœur du quartier Notre-Dame et à quelques pas du château de Versailles et de l’opéra royal. La salle fut inaugurée le 18 novembre 1777, en présence de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Ce théâtre est né sous l’impulsion de Marguerite Brunet, dite Mademoiselle Montansier, dont il porte aujourd’hui le nom.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T17:30:00+01:00 – 2023-12-10T18:45:00+01:00

2023-12-10T17:30:00+01:00 – 2023-12-10T18:45:00+01:00