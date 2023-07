L’Amour médecin Théâtre Montansier Versailles, 7 décembre 2023, Versailles.

L’Amour médecin 7 – 9 décembre Théâtre Montansier Catégorie B : série 1 : 32 € / série 2 : 27 € – adhérents série 1 : 27 € / série 2 : 21 € – jeunes et scolaires : 15 €

« L‘Amour médecin reprend le canevas classique d‘une comédie : l‘amour contrarié de deux jeunes gens. Comme dans Le Médecin malgré lui, Lucinde feint d‘être malade parce que son père ne veut pas qu‘elle épouse l‘homme qu‘elle aime. Comme dans Le médecin malgré lui, les médecins ne se rendent pas compte que la malade simule, parce qu‘ils sont trop occupés à se quereller. Molière, pour créer ses personnages, se serait inspiré des médecins de la famille royale.

S‘il est un personnage que je retiens particulièrement dans cette comédie, c‘est celui de Sganarelle. Homme lucide, prêt à tout pour satisfaire les caprices de sa fille ou la soigner, il n‘en est pas moins un père tyrannique, qui veut garder sa fille et son bien pour lui seul. Jean-Louis Martinelli.

Le théâtre Montansier est le théâtre de la ville de Versailles situé dans le département des Yvelines (France). C'est un théâtre à l'italienne du XVIIIe siècle situé au cœur du quartier Notre-Dame et à quelques pas du château de Versailles et de l'opéra royal. La salle fut inaugurée le 18 novembre 1777, en présence de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Ce théâtre est né sous l'impulsion de Marguerite Brunet, dite Mademoiselle Montansier, dont il porte aujourd'hui le nom.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T20:30:00+01:00 – 2023-12-07T21:30:00+01:00

2023-12-09T20:30:00+01:00 – 2023-12-09T21:30:00+01:00