Copenhague Théâtre Montansier Versailles, 30 novembre 2023, Versailles.

Copenhague 30 novembre – 2 décembre Théâtre Montansier Catégorie B : série 1 : 32 € / série 2 : 27 € – adhérents série 1 : 27 € / série 2 : 21 € – jeunes : 15 €

1913. Bohr propose un modèle de la structure de l’atome. Il aura plus tard pour assistant, puis collaborateur, le jeune Heisenberg et énoncera en 1927 le fameux et troublant « principe d’incertitude ». La pièce interroge les circonstances de leur entrevue à Copenhague en 1941 au cours de laquelle Niels Bohr comprendra que Heisenberg s’occupe du programme de la fission nucléaire qui peut aboutir à créer une bombe atomique. Les raisons qui ont poussé à cet entretien demeurent un mystère non élucidé : espoir d’obtenir des informations scientifiques ? Souhait de convaincre Bohr de collaborer ou au contraire de l’avertir du danger que représenterait la bombe aux mains des nazis ?

Avec souplesse et virtuosité, la pièce navigue entre drame historique, débat sur la responsabilité morale, intimité du couple et de l’amitié, tension propre aux romans d’espionnage, en gardant toujours présente la tragédie qui mena de la soif de connaissance à l’explosion nucléaire…

Le théâtre Montansier est le théâtre de la ville de Versailles situé dans le département des Yvelines (France). C'est un théâtre à l'italienne du XVIIIe siècle situé au cœur du quartier Notre-Dame et à quelques pas du château de Versailles et de l'opéra royal. La salle fut inaugurée le 18 novembre 1777, en présence de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Ce théâtre est né sous l'impulsion de Marguerite Brunet, dite Mademoiselle Montansier, dont il porte aujourd'hui le nom.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T20:30:00+01:00 – 2023-11-30T22:20:00+01:00

2023-12-02T20:30:00+01:00 – 2023-12-02T22:20:00+01:00