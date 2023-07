What Will Have Been ? Théâtre Montansier Versailles, 22 novembre 2023, Versailles.

What Will Have Been ? 22 – 26 novembre Théâtre Montansier Catégorie C – série unique : 27 € – adhérents : 21 € – jeunes et scolaires : 10 €

Les trois acrobates sont accompagnés par un violoniste. La partition musicale alterne Bach, Vivaldi et de la musique électronique. Chez Circa, la recherche du mouvement et de la figure s’exprime jusqu’au moindre détail. Les gestes sont précis, infiniment aboutis et remplis d’une force visuelle étonnante. La poésie d’une émotion rare jouxte l’énergie, les artistes se font virevoltants et intrépides jusqu’à nous couper le souffle. Cette création est époustouflante. Un mélange unique entre musique classique et cirque contemporain, un spectacle magnifique, bouleversant, audacieux et absolument mémorable.

Après les représentations de 15h, goûter au Foyer avec les artistes.

Théâtre Montansier 13, rue des Réservoirs – 78000 Versailles

2023-11-22T15:00:00+01:00 – 2023-11-22T16:05:00+01:00

2023-11-26T15:00:00+01:00 – 2023-11-26T16:05:00+01:00