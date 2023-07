Marie Stuart Théâtre Montansier Versailles, 7 novembre 2023, Versailles.

Marie Stuart 7 – 11 novembre Théâtre Montansier catégorie A : série 1 : 39 € / série 2 : 34 € – adhérents Série 1 : 32 € / série 2 : 26 € – jeunes : 15 €

« Marie Stuart est une tragédie en 5 actes de Friedrich Schiller à placer dans sa bibliothèque entre Shakespeare et Sophocle. Écrite en vers, en 1800, la pièce raconte les derniers jours et l’exécution de la reine d’Écosse. L’histoire se déroule en 1587, Marie est enfermée depuis 19 ans en Angleterre. Dès la première scène, deux personnages de comédie se disputent et nous livrent deux récits opposés du personnage éponyme. Nous apprenons ensuite que Marie a été jugée coupable de haute trahison par le tribunal de Westminster composé de 40 hommes. Il revient à Elizabeth Ière, alors reine d’Angleterre, de signer l’arrêt de mort. Marie est-elle véritablement coupable des complots qui lui sont reprochés ? Peut-on lire dans le cœur des gens sans se laisser piéger par des récits subjectifs, parfois intéressés ? Sa cousine Elizabeth lui fera-t-elle grâce ? L’enjeu de cette histoire est-il la vérité, la liberté ou le pouvoir ? » Maryse Estier.

Théâtre Montansier 13, rue des Réservoirs – 78000 Versailles Le théâtre Montansier est le théâtre de la ville de Versailles situé dans le département des Yvelines (France). C'est un théâtre à l'italienne du XVIIIe siècle situé au cœur du quartier Notre-Dame et à quelques pas du château de Versailles et de l'opéra royal. La salle fut inaugurée le 18 novembre 1777, en présence de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Ce théâtre est né sous l'impulsion de Marguerite Brunet, dite Mademoiselle Montansier, dont il porte aujourd'hui le nom.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T20:30:00+01:00 – 2023-11-07T22:00:00+01:00

2023-11-11T20:30:00+01:00 – 2023-11-11T22:00:00+01:00