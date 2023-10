Marie Stuart Théâtre Montansier Versailles, 7 novembre 2023, Versailles.

Elles sont cousines. Elles sont reines. Élisabeth Tudor est reine d’Angleterre; Marie Stuart, reine d’Écosse. Et deux reines pour une seule île, cela fait beaucoup… Or, il n’est pas question de rivalité. Ce serait le cas s’il fallait raconter le destin hors du commun de ces deux femmes à travers le regard des hommes qui les ont côtoyées. Parce qu’ils les ont opposées et les ont faites passer de “sujet” à “objet” dans un jeu d’influence. Mais ce que nous allons vous raconter ici, c’est l’histoire de deux femmes qui avaient le pouvoir, mais pas la liberté. Parce que l’une était prisonnière, parce que l’autre était reine, peut-être parce qu’elles étaient femmes.

« Vous pensez connaître l’histoire, mais vous n’en savez que la fin. Avec Marie Stuart, je veux mettre en scène l’exploration des grandes cicatrices de l’Histoire et leurs impacts dans nos histoires à nous. Marie Stuart est une tragédie en 5 actes de Friedrich Schiller à placer dans sa bibliothèque entre Shakespeare et Sophocle. Écrite en vers, en 1800, la pièce raconte les derniers jours et l’exécution de la reine d’Écosse. L’histoire se déroule en 1587, Marie est enfermée depuis 19 ans en Angleterre. Dès la première scène, deux personnages de comédie se disputent et nous livrent deux récits opposés du personnage éponyme. Nous apprenons ensuite que Marie a été jugée coupable de haute trahison par le tribunal de Westminster composé de 40 hommes. Il revient à Elizabeth Ière, alors reine d’Angleterre, de signer l’arrêt de mort. Marie est-elle véritablement coupable des complots qui lui sont reprochés ? Peut-on lire dans le cœur des gens sans se laisser piéger par des récits subjectifs, parfois intéressés ? Sa cousine Elizabeth lui fera-t-elle grâce ? L’enjeu de cette histoire est-il la vérité, la liberté ou le pouvoir ? » Maryse Estier

Coproduction Le Théâtre Montansier Versailles, Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – CDN, Théâtre de la Manufacture – CDN Nancy Lorraine

Avec L’Aide au projet 2023 DRAC/IDF

Soutien de L’Azimut/Antony – Châtenay-Malabry et du Théâtre Jean Vilar – Suresnes

Du 7 au 11 novembre 2023 – 20h30

Dossier : https://www.theatremontansier.com/wp-content/uploads/2023/09/Dossier-de-presse-Marie-Stuart-Cie-Jordils.pdf

Théâtre Montansier 13 rue reservoirs, Versailles Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T20:30:00+01:00 – 2023-11-07T22:10:00+01:00

2023-11-11T20:30:00+01:00 – 2023-11-11T22:10:00+01:00

