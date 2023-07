Le renard et la terre par la Cie Viva Théâtre Montansier Versailles, 18 octobre 2023, Versailles.

Le renard et la terre par la Cie Viva 18 – 20 octobre Théâtre Montansier catégorie jeune public : plein tarif 10€, -26 ans : 5€

Oby est une petite fille élevée par une renarde. Elle vite heureuse dans la nature entourée d’animaux. Un jour, en suivant un papillon, Oby découvre que la nature est envahie de déchets et menacée par la pollution. Le papillon l’entraine alors dans un voyage où elle devra s’engager pour la nature en se révélant à elle même et en se confrontant à ses propres peurs. Elle va rencontrer des personnages singuliers qui la mèneront à rencontrer un de ses semblables, un homme…

Ecriture et mise en scène Anthony Magnier, costumes et illustrations Mélisande de Serres, création musicale Mathias Castagné, création vidéo et magie Romain Lalire, construction des marionnettes Christelle Ferreira, conseiller dramaturgie Philippe Beheydt, création lumière Marc-Augustin Viguier et Clément Commien avec Agathe Baudrières et Solveig Maupu (marionnettes) production Compagnie Viva.

Théâtre Montansier 13, rue des Réservoirs – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 39 20 16 00 http://www.theatremontansier.com/ https://www.facebook.com/theatremontansier.deversailles/;https://twitter.com/LeMontansier [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatremontansier.com/event/le-renard-et-la-terre-1/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.theatremontansier.com/event/le-renard-et-la-terre-2/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.theatremontansier.com/event/le-renard-et-la-terre-3/ »}] Le théâtre Montansier est le théâtre de la ville de Versailles situé dans le département des Yvelines (France). C’est un théâtre à l’italienne du XVIIIe siècle situé au cœur du quartier Notre-Dame et à quelques pas du château de Versailles et de l’opéra royal. La salle fut inaugurée le 18 novembre 1777, en présence de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Ce théâtre est né sous l’impulsion de Marguerite Brunet, dite Mademoiselle Montansier, dont il porte aujourd’hui le nom.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T15:00:00+02:00 – 2023-10-18T16:00:00+02:00

2023-10-20T10:00:00+02:00 – 2023-10-20T11:00:00+02:00