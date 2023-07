La Culotte Théâtre Montansier Versailles, 11 octobre 2023, Versailles.

La Culotte 11 – 14 octobre Théâtre Montansier Catégorie A : série 1 : 39 € / série 2 : 34 € – adhérents série 1 : 32 € / série 2 : 26 € – jeunes : 15 €

Un grand procès s’ouvre sur le cas de Léon de Saint Pé, académicien. En effet, il a fait un enfant à la bonne et pour décider de son sort, tous les membres de la famille ainsi que le personnel de maison viennent témoigner. Son épouse use de toutes les stratégies pour le faire condamner et son avocat, lui-même castré volontairement par ambition, ne cesse de déprécier la virilité de son client dans sa brillante plaidoirie afin de le sauver. Maitres et valets, femmes et enfants, nouvelles bonnes et anciennes femmes de chambres vont tour à tour dérouter la Présidente du Jury, sorte de dragon burlesque sur son piédestal.

La Culotte est une farce écrite en 1978. Il me semble fort intéressant de mettre en scène cette pièce chorale portée par des personnages hauts en couleur et profondément théâtraux.

Émeline Bayart.

Théâtre Montansier 13, rue des Réservoirs – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 39 20 16 00 http://www.theatremontansier.com/ https://www.facebook.com/theatremontansier.deversailles/;https://twitter.com/LeMontansier [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatremontansier.com/event/la-culotte-2/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.theatremontansier.com/event/la-culotte/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.theatremontansier.com/event/la-culotte-3/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.theatremontansier.com/event/la-culotte-4/ »}] Le théâtre Montansier est le théâtre de la ville de Versailles situé dans le département des Yvelines (France). C’est un théâtre à l’italienne du XVIIIe siècle situé au cœur du quartier Notre-Dame et à quelques pas du château de Versailles et de l’opéra royal. La salle fut inaugurée le 18 novembre 1777, en présence de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Ce théâtre est né sous l’impulsion de Marguerite Brunet, dite Mademoiselle Montansier, dont il porte aujourd’hui le nom.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T20:30:00+02:00 – 2023-10-11T22:00:00+02:00

2023-10-14T20:30:00+02:00 – 2023-10-14T22:00:00+02:00