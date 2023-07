Petites conversations entre amis Théâtre Montansier Versailles, 8 octobre 2023, Versailles.

Petites conversations entre amis Dimanche 8 octobre, 17h00 Théâtre Montansier catégorie B : série 1 : 32 € / série 2 : 27 € – adhérents série 1 : 27 € / série 2 : 21 € – jeunes : 15 €

C’est le 5 août 1787, à Vienne, dans le jardin de son ami Nikaulos von Jacquin, chimiste et botaniste réputé, que l’inspiration vient à Mozart pour composer le Trio « des Quilles » pour piano, alto et clarinette. Cette instrumentation novatrice, qui reflète la prédilection de Mozart à la fois pour l’alto et pour la clarinette, sera reprise par Schumann dans ses « Märchenerzählungen » op. 132 de 1853 composés en 3 jours.

Schubert compose à la hâte sa Sonate arpeggione, probablement sur commande, avec l’unique ambition de démontrer la valeur musicale du nouvel instrument qu’était l’arpeggione, sorte de guitare-violoncelle dérivée de la viole de gambe.

Dédiée à la mémoire de son ami Arthur Honegger, la sonate pour clarinette et piano de Poulenc est créée à titre posthume, le 10 avril 1963 lors d’un concert à la mémoire de Poulenc lui-même, décédé brutalement d’une crise cardiaque quelques semaines auparavant.

Rencontre avec les artistes au foyer du théâtre à l’issue du concert !

