Sur le fond, c’est une éblouissante satire de la crédulité humaine, dans la lignée des Précieuses ridicules, du Tartuffe, de Don Juan et de L’Amour médecin ; mais c’est également une comédie sur la joie de « jouer ». Sganarelle transcende la médiocrité de la vie courante (celle de sa femme, de la famille Géronte, des paysans qui le consultent) grâce à sa verve, sa vitalité, sa fantaisie et son inépuisable capacité d’adaptation.

Quant à la forme, elle est remarquable à au moins deux titres : sa structure dramatique serrée, épurée ; et le style des dialogues, à la langue savoureuse, musicale et dynamique. Cette maîtrise permet à Molière une totale liberté d’écriture, qui fait ici fi des fameuses unités de temps, de lieu et d’action.

Comme pour chacune de leurs productions, les Malins Plaisirs proposent une version respectant l’intégralité du texte de la distribution, soit 8 comédiens.

Le théâtre Montansier est le théâtre de la ville de Versailles situé dans le département des Yvelines (France). C'est un théâtre à l'italienne du XVIIIe siècle situé au cœur du quartier Notre-Dame et à quelques pas du château de Versailles et de l'opéra royal. La salle fut inaugurée le 18 novembre 1777, en présence de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Ce théâtre est né sous l'impulsion de Marguerite Brunet, dite Mademoiselle Montansier, dont il porte aujourd'hui le nom.

