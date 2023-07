La légende du Saint Buveur avec Christophe Malavoy Théâtre Montansier Versailles, 29 septembre 2023, Versailles.

C’est le mystère et l’énigme qui nous tiennent jusqu’au bout de la pièce.

La Légende du Saint buveur est un grand texte au même titre que Vingt-quatre heures de la vie d’une femme ou encore Le joueur d’échecs de Zweig. Joseph Roth a la faculté de traduire la complexité de la nature humaine. Difficile de rester insensible à la beauté et à l’humanité qui émanent de cette histoire et de ce personnage que la vie a malmené, mais qui s’accroche, croit à son destin et défend le seul bien qui lui reste, sa dignité.

Christophe Malavoy est un magnifique clochard et incarne brillamment ce personnage mélancolique et philosophe.

Le théâtre Montansier est le théâtre de la ville de Versailles situé dans le département des Yvelines (France). C'est un théâtre à l'italienne du XVIIIe siècle situé au cœur du quartier Notre-Dame et à quelques pas du château de Versailles et de l'opéra royal. La salle fut inaugurée le 18 novembre 1777, en présence de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Ce théâtre est né sous l'impulsion de Marguerite Brunet, dite Mademoiselle Montansier, dont il porte aujourd'hui le nom.

