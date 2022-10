Le vélo sans les mains Théâtre Montansier, 5 avril 2023, Versailles.

Tout public : 10 €

Morgane propose un concert qui invite les enfants à « faire » de la musique, de la façon la plus spontanée qui soit ; en chantant et en s’accompagnant avec des percussions corporelles. Dès 5 ans.

Théâtre Montansier 13 Rue des Réservoirs, 78000 Versailles Notre-Dame Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

01 39 20 16 00 http://www.theatremontansier.com/ https://www.facebook.com/theatremontansier.deversailles/;https://twitter.com/LeMontansier Le théâtre Montansier est le théâtre de la ville de Versailles situé dans le département des Yvelines (France). C’est un théâtre à l’italienne du XVIIIe siècle situé au cœur du quartier Notre-Dame et à quelques pas du château de Versailles et de l’opéra royal. La salle fut inaugurée le 18 novembre 1777, en présence de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Ce théâtre est né sous l’impulsion de Marguerite Brunet, dite Mademoiselle Montansier, dont il porte aujourd’hui le nom.

Pour faire du vélo sans les mains, il faut une bonne dose de confiance et de maîtrise, mais ensuite quelle liberté !

Devenir musicien demande la même audace !

Morgane et sa clarinette, accompagnée d’Olga au piano, vous proposent un concert qui invite les enfants à « faire » de la musique avec elles, de la façon la plus spontanée qui soit ; en chantant et en s’accompagnant avec des percussions corporelles.

Les enfants découvriront le plaisir de chanter ensemble et trouveront le chemin d’appropriation des différentes notions musicales, en jouant avec les notes, les rythmes, les nuances, le tempo et les mots.

Faire du vélo sans les mains, c’est possible, mais assister au concert de Morgane sans se servir de sa voix ou de ses mains, c’est impossible !



