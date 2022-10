Il n’y a pas de Ajar ! de Delphine Horvilleur Théâtre Montansier Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Il n’y a pas de Ajar ! de Delphine Horvilleur Théâtre Montansier, 3 février 2023, Versailles. Il n’y a pas de Ajar ! de Delphine Horvilleur 3 et 4 février 2023 Théâtre Montansier

Catégorie C • série unique : 27 € • Adhérents : 21 € • Jeunes : 10 €

Delphine Horvilleur invite les spectateurs à s’exiler d’eux-mêmes, à partager sa vision d’un théâtre qui parle de notre époque avec humour, en se penchant sur le passé pour mieux construire demain. Théâtre Montansier 13 Rue des Réservoirs, 78000 Versailles Notre-Dame Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

01 39 20 16 00 http://www.theatremontansier.com/ https://www.facebook.com/theatremontansier.deversailles/;https://twitter.com/LeMontansier Le théâtre Montansier est le théâtre de la ville de Versailles situé dans le département des Yvelines (France). C’est un théâtre à l’italienne du XVIIIe siècle situé au cœur du quartier Notre-Dame et à quelques pas du château de Versailles et de l’opéra royal. La salle fut inaugurée le 18 novembre 1777, en présence de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Ce théâtre est né sous l’impulsion de Marguerite Brunet, dite Mademoiselle Montansier, dont il porte aujourd’hui le nom. « Je m’appelle Ajar, Abraham Ajar, initiales AA. »

Delphine Horvilleur est rabbin, conteuse, ancienne journaliste et directrice de la revue Tenou’a. Elle nous livre ici la savoureuse histoire d’Abraham Ajar, personnage sans âge, juif, souris, python, musulman, chrétien, fils imaginaire d’Émile Ajar, écrivain fictif inventé par Romain Gary, qui reçut en 1975 un impensable deuxième prix Goncourt pour son roman La Vie devant soi.

Delphine Horvilleur repousse toujours les limites, pour convoquer plus grand que soi, pour faire surgir autre chose que ce que nous croyons être. Elle invite tous les spectateurs, croyants, non-croyants, à s’exiler d’eux-mêmes, à partager sa vision d’un théâtre qui parle de notre époque, avec humour, en se penchant sur le passé pour mieux construire demain. de Delphine Horvilleur / mise en scène Johanna Nizard et Arnaud Aldigé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-03T20:30:00+01:00

2023-02-04T22:00:00+01:00 (c)Othello Vilgard

