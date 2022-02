Théâtre Montansier – Quadrille Théâtre Montansier, 31 mai 2022, .

Théâtre Montansier – Quadrille

du mardi 31 mai au vendredi 3 juin à Théâtre Montansier

Quadrille, une nouvelle coproduction du Théâtre Montansier. « Philippe, en couple avec Paulette, malheureux en amour par convention sociale, est secrètement amoureux de Claudine à qui il n’ose déclarer sa flamme. Arrive Carl, l’accélérateur de destins. Dans cette comédie, à travers un langage virtuose et un rythme soutenu, Guitry nous dépeint avec ironie et acidité les rapports humains. Il se rapproche ici de Marivaux et Musset par son traitement de la langue qui requiert une grande précision du jeu d’acteur. Cette tension linguistique fonctionne à flux tendu entre les personnages d’abord et crée une connivence avec le public. Le rythme est donc déterminant. Ce rythme doit se travailler comme une partition musicale, défendu par des acteurs virtuoses pour rendre le spectacle percutant et révéler l’essence du texte. Le quadrille est une danse de salon, conventionnelle, bourgeoise et ordonnée. Quadrille est une pièce où les instincts, les désirs font voler la convention en é[…]

Plein tarif : de 34€ à 39€ Adhérent : de 26€ à 32€ – de 26 ans Tarif réduit : 15€

Quadrille de Sacha Guitry, mise en scène Jean-Romain Vesperini

Théâtre Montansier 13 Rue des Réservoirs, 78000 Versailles



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-31T20:30:00 2022-05-31T22:00:00;2022-06-01T20:30:00 2022-06-01T22:00:00;2022-06-02T20:30:00 2022-06-02T22:00:00;2022-06-03T20:30:00 2022-06-03T22:00:00