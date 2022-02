Théâtre Montansier – L’Oiseau de Feu Théâtre Montansier, 25 mai 2022, .

Théâtre Montansier, le mercredi 25 mai à 15:00

Le Tsar Démian possède un merveilleux jardin dans lequel se trouve un pommier aux pommes d’or. Mais depuis quelques temps, chaque matin, une pomme manque. Le voleur s’avère être un oiseau au plumage magnifique. Fasciné par sa beauté, le Tsar envoie ses trois fils à la recherche de l’animal. Une aventure pleine de péripéties, dans laquelle Ivan Tsarévitch, le cadet du Tsar, fera la rencontre d’un loup étrange et magique, qui l’aidera à surmonter les épreuves. Une quête qui le mènera, après avoir perdu et retrouvé la vie, au plus précieux des trésors : l’amour. Une histoire qui nous parle de la confiance, du vol, de la honte d’être pris et de la possibilité de se racheter par l’honnêteté. Comme beaucoup de contes, on y parle aussi du courage et de l’acceptation des métamorphoses de la vie dont l’oiseau de feu en est la symbolique. Après le spectacle, goûter au Foyer avec les artistes

L’oiseau de feu, d’après Alexandre Afanassiev, adaptation d’Aurélie Lepoutre mise en scène Aurélie Lepoutre assistée de Laura Calvet Conseillé à partir de 5 ans.

Théâtre Montansier 13 Rue des Réservoirs, 78000 Versailles



