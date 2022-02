Théâtre Montansier – Léonce et Léna Théâtre Montansier

du mercredi 11 mai au vendredi 13 mai à Théâtre Montansier

Dans un royaume imaginaire, le prince Léonce se morfond. Convaincu que l’ennui est à l’origine de toutes les actions humaines, il ne parvient pas à se prendre au sérieux. Apparaît Valério, un vagabond amoureux de la nature et dont l’oisiveté s’assume de façon décomplexée. Cette rencontre incite le jeune prince à fuir avec son nouvel acolyte. Sur son chemin, Léonce croisera par hasard une princesse rebelle. Sous les attraits séduisants d’un conte romantique, cette comédie au langage raffiné, est à la fois la satire d’une société sclérosée et le portrait sensible et profond d’une jeunesse en quête d’elle-même. « Je crois en la capacité du spectateur pour mesurer lui-même ce qui, dans la société dépeinte par Büchner, nous parle encore aujourd’hui : le sentiment de ne pouvoir échapper à sa condition, l’incompétence du pouvoir, le lien à la nature sont des thèmes éternels. » Loïc Mobihan

Plein tarif : 27€ Adhérent : 21€ – de 26 ans Tarif réduit : 10€

Léonce et Léna de Georg Büchner, traduction Bernard Chartreux, Eberhard Spreng, Jean-Pierre Vincent (L’Arche), mise en scène Loïc Mobihan. Théâtre Montansier 13 Rue des Réservoirs, 78000 Versailles

