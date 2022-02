Théâtre Montansier – Le Sicilien ou l’amour peintre Théâtre Montansier, 20 avril 2022, .

Théâtre Montansier – Le Sicilien ou l’amour peintre

du mercredi 20 avril au jeudi 21 avril à Théâtre Montansier

La scène est en Sicile… soit, dans l’esprit du temps, une contrée exotique et ensoleillée, propice à toute fantaisie ; le creuset plus ou moins fantasmé où se croisent et se mêlent toutes les nations du pourtour méditerranéen ; une terre, enfin, où les passions sont réputées violentes et la jalousie des natifs proverbiale. Le jeune Adraste, digne représentant de l’excellence française et de sa galanterie s’est follement épris de la belle Isidore, la captivante esclave grecque du sévère sicilien Don Pèdre – lequel bien sûr la destine à sa couche. Comment Adraste, que la garde obsessionnelle du jaloux empêche de communiquer avec sa belle, pourra-t-il savoir si ses sentiments sont partagés par la belle Isidore ? Avec l’aide de son esclave turc Hali (le fourbe de service, mais pas bien dégourdi pour autant), le jeune homme va entreprendre une série de ruses… galantes. L’année Molière offre une parfaite occasion de sonder la singularité, la force et la poésie de la Comédie-Ballet. Q[…]

Série 1 Plein tarif : 39€ Série 1 Adhérent : 32€ Série 2 Plein tarif : 34€ Série 2 Adhérent : 26€ – de 26 ans Tarif réduit : 15€

Comédie-ballet en un acte de Molière Musique de Lully Mise en scène Vincent Tavernier assisté de Marie-Louise Duthoit, direction musicale Hervé Niquet ou Nicolas André, chorégraphie Marie-Genev[…]

Théâtre Montansier 13 Rue des Réservoirs, 78000 Versailles



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-20T20:30:00 2022-04-20T21:30:00;2022-04-21T20:30:00 2022-04-21T21:30:00