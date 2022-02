Théâtre Montansier – Le Petit Terroriste Théâtre Montansier

Né en Syrie et parti en Arabie-Saoudite avec ses parents qui ont trouvé un contrat de travail à Riyad, Omar Youssef Souleimane raconte son enfance, celle d’un petit Syrien élevé dans une famille salafiste « normale », c’est-à-dire, comme la plupart des garçons autour de lui, en petit terroriste. Le quotidien de l’école, les programmes scolaires, l’absence totale de mixité, la rue, la pression, le racisme et la violence. Au moment où de l’autre côté de l’atlantique tombent les tours jumelles, ses rêves d’enfant le portent loin dans les montagnes une arme à la main. Mais le pèlerinage à la Mecque et l’ordinateur offert par son père, grâce auquel il découvrira la poésie, la culture et la possibilité de dialoguer avec des inconnus, feront d’Omar un être libre. Celui qui se rêvait terroriste franchira les frontières pour adopter un pays et une langue. Alors qu’il était déjà réfugié en France, c’est le soir des attentats du 13 novembre qu’il s’est décidé à raconter.

