du mardi 17 mai au vendredi 20 mai à Théâtre Montansier

« Je ne suis pas un prophète, mais il arrive que je vois ce que les autres voient comme moi, mais ne veulent pas voir. Le monde moderne regorge aujourd’hui d’hommes d’affaires et de policiers, mais il a bien besoin d’entendre quelques voix libératrices. Une voix libre, si morose qu’elle soit, est toujours libératrice. Les voix libératrices ne sont pas des voix apaisantes, des voix rassurantes. Elles ne se contentent pas de nous inviter à attendre l’avenir comme on attend le train. L’avenir est quelque chose qui se surmonte. On ne subit pas l’avenir, on le fait. Le monde ne veut plus courir ce risque, il ne souhaite que la sécurité. Il est d’avance prêt à payer cette sécurité à n’importe quel prix. Il est dupe de tous ceux qui la lui promettent, il accepte aveuglément n’importe quel programme qui prétend la lui assurer. Si le bonheur et le malheur forment également les grands peuples, la sécurité fait les esclaves. » Georges Bernanos Face à la tentation de démission à laque[…]

Plein tarif : de 27€ à 32€ Adhérent : de 21€ à 27€ – de 26 ans Tarif réduit : 15€

Le Lendemain c’est vous d’après les écrits de combat de Georges Bernanos.

Théâtre Montansier 13 Rue des Réservoirs, 78000 Versailles



