du jeudi 10 février au vendredi 18 février à Théâtre Montansier

« Vrai, ni la Marquise, ni le Chevalier n’ont été trahis en amour. Vrai aussi, ils n’ont pas rencontré la seconde surprise de l’amour, cette répétition de l’unique. Tous deux se sont retirés des affaires, retirés de l’échange. Ils ont quitté le marché, l’évaluation. D’ailleurs ils redoutent cette épreuve de l’estimation réciproque, ils craignent un marché de dupes. Ils vivent alors une succession rapidement menée, rapidement variée dirait Marivaux de moments proches du chaos. Existences temporelles d’une incessante inconstance. La durée du personnage marivaudien est un « roman impromptu « . Ce théâtre fait une confiance inouïe à la cure par le langage. Dans cette nouvelle épreuve, ce sont les échanges verbaux qui offriront le salut. Une « Langue des jardins » homogène aux mouvements du cœur et de l’âme. Et ultime renversement à la dernière seconde de la pièce, le nouveau couple peut s’unir enfin. Triomphe de l’amour. Accomplissement d’une machine matrimoniale quasi paradisi[…]

Tarif plein : de 34 € à 39 € Adhérents : de 26 € à 32 € Jeunes : 15 €

La seconde surprise de l’amour de Marivaux mise en scène Alain Françon assisté de David Tuaillon. Théâtre Montansier 13 Rue des Réservoirs, 78000 Versailles

2022-02-10T20:30:00 2022-02-10T22:30:00;2022-02-11T20:30:00 2022-02-11T22:30:00;2022-02-12T20:30:00 2022-02-12T22:30:00;2022-02-13T20:30:00 2022-02-13T22:30:00;2022-02-15T20:30:00 2022-02-15T22:30:00;2022-02-16T20:30:00 2022-02-16T22:30:00;2022-02-17T20:30:00 2022-02-17T22:30:00;2022-02-18T20:30:00 2022-02-18T22:30:00

Détails Autres Lieu Théâtre Montansier Adresse 13 Rue des Réservoirs, 78000 Versailles lieuville Théâtre Montansier

