Théâtre Montansier – Champian Fulton Quartet featuring Dmitry Baevsky Théâtre Montansier, 19 mars 2022, .

Théâtre Montansier – Champian Fulton Quartet featuring Dmitry Baevsky

Théâtre Montansier, le samedi 19 mars à 20:30

Etoile montante de la scène jazz new-yorkaise, la jeune et charismatique chanteuse et pianiste Champian Fulton brille au travers de son talent et de sa maturité artistique. Elle marque de son empreinte contemporaine, fraiche et sophistiquée chacun des morceaux qu’elle interprète. Champian a déjà partagé la scène avec quelques-uns des géants du jazz tels Jimmy Cobb, Scott Hamilton, Frank Wess, Lou Donaldson, Louis Hayes… Son timbre riche et sans affectation atteint la gamme séduisante du falsetto en passant par des envolées swingantes. Pour ce concert exceptionnel elle invite trois instrumentistes d’exception et réunit un quartet magnifique qui déploie un swing dansant et un style intemporel. Pianiste et voix féminine de l’année 2019 lors de la cérémonie des NYC Readers Jazz Awards. « Fille du jazz par excellence, la jeune chanteuse new-yorkaise part à la conquête du public français. Un talent magnifique à suivre absolument sous peine de passer à côté d’une des plus belles[…]

Tarif plein : de 27€ à 32€ Adhérents : de 21€ à 37€ Jeunes : 15€

Etoile montante de la scène jazz new-yorkaise, la jeune et charismatique chanteuse et pianiste Champian Fulton brille au travers de son talent et de sa maturité artistique

Théâtre Montansier 13 Rue des Réservoirs, 78000 Versailles



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T20:30:00 2022-03-19T22:00:00