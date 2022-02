Théâtre Montansier – Cabaret Gargantua Théâtre Montansier, 15 mars 2022, .

du mardi 15 mars au vendredi 18 mars à Théâtre Montansier

La boulimie et l’irrévérence qui caractérisent les pages de Rabelais, sa volonté encyclopédique jusqu’à l’excès, d’aborder tous les sujets, tous les thèmes, toutes les connaissances… participent d’une recherche gourmande et même gloutonne, d’un monde meilleur où tout serait mis en œuvre, afin de trouver, pour l’être humain, un terrain favorable à sa soif de joie, d’harmonie, de plaisir ! A sa soif de curiosité ! A sa soif de savoir et de culture ! A sa soif de philosophie et d’humanisme. L’œuvre de Rabelais vise une des plus graves maladies de l’homme : la mélancolie. Le personnage de Gargantua est le centre de l’aventure rabelaisienne, et reste dans les mémoires comme le symbole de cette Renaissance qui a ouvert les perspectives du monde moderne. A l’heure où semble enfin sonner la fin des contraintes qui viennent de nous terrasser, célébrons avec Rabelais et sa langue inventive, truculente, exubérante, jubilatoire,… les vertus de cette liberté retrouvée, pleine et entière. Avec […]

Tarif plein : 27€ Adhérents : 21€ Jeunes : 10€

Cabaret Gargantua de Rabelais mise en scène d’Hervé Van der Meulen

Théâtre Montansier 13 Rue des Réservoirs, 78000 Versailles



2022-03-15T20:30:00 2022-03-15T22:00:00;2022-03-16T20:30:00 2022-03-16T22:00:00;2022-03-17T20:30:00 2022-03-17T22:00:00;2022-03-18T20:30:00 2022-03-18T22:00:00