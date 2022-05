Théâtre : Mont a raio kuit, Un jour, il partira (pièce en français) Salles des fêtes de Saint-Rivoal – Sal ar gouelioù Sant-Riwal Saint-Rivoal Catégories d’évènement: Finistère

Salles des fêtes de Saint-Rivoal – Sal ar gouelioù Sant-Riwal, le samedi 14 mai à 20:30

Mont a raio kuit, Un jour il partira Un jour il partira traite de la schizophrénie chez un jeune homme vivant dans les années 1990. Basée sur une histoire vraie, cette pièce riche en émotion parle avec simplicité des différents sentiments qui traversent la famille de ce jeune homme, ainsi que ses proches. Une telle pièce pourrait aider les jeunes spectateurs et leurs familles à mieux comprendre les troubles mentaux et les sensibiliser au risque suicidaire chez les jeunes. Écrit par Goulc’han Kervella “C’est à la demande d’un père de famille que j’ai écrit cette pièce : il avait perdu un fils souffrant de schizophrénie, apparue brutalement lors de ses 18 ans, et qui s’était suicidé 7 ans après. Le père pensait qu’une telle pièce pourrait peut-être aider les jeunes en souffrance et sensibiliser le public au risque suicidaire chez les jeunes.” Goulc’han Kervella Mise en scène : Goulc’han Kervella Avec : Maxime L’Hostis : Erwan, le Fils Didier Porchel : le Père (version en français) Goulc’han Kervella : le Père (version en breton) Nicole Le Vourc’h : la Mère Gwennaig Foulon : la Doctoresse Anna Morvan : l’Amie d’Erwan Nathan Quenault : le Patron Décor : Didier Porchel, Nathan Quenault Lumières : Egareg Kervella Son : Egareg Kervella Musique : Tangi Le Gall-Carré La troupe Ar Vro Bagan présentera pour la première fois une création écrite et mise en scène par Goulc’han Kervella : Mont a raio kuit (Un jour, il partira). Salles des fêtes de Saint-Rivoal – Sal ar gouelioù Sant-Riwal 29190 Saint-Rivoal Saint-Rivoal Finistère

