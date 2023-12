LES THIBAUTINS : AU THEATRE CE SOIR THEATRE MONSIGNY Boulogne-sur-Mer Catégories d’Évènement: Boulogne-sur-Mer

Pas-de-Calais LES THIBAUTINS : AU THEATRE CE SOIR THEATRE MONSIGNY Boulogne-sur-Mer, 18 janvier 2024, Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais Début : 2024-01-18

fin : 2024-01-18 . Au théâtre ce soir

La nouvelle comédie de Pascal Chivet

Tournée 2024

Réservations :

Mardi, Mercredi, Jeudi de 10h00 à 15h00

Contact : 06.89.45.12.06.

Prix des places

6.10.12.16. EUROS

Attention ! cette saison pas de date à l’Espace Georges Brassens de Saint Martin Boulogne

www.lesthibautins.fr .

THEATRE MONSIGNY

Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

