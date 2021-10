Monthurel Monthurel Aisne, Monthurel THEATRE : Monologues au féminin Monthurel Monthurel Catégories d’évènement: Aisne

THEATRE : Monologues au féminin Monthurel, 13 novembre 2021, Monthurel. THEATRE : Monologues au féminin 2021-11-13 – 2021-11-13

Monthurel Aisne Monthurel 5 La compagnie Pourquoi pas vous présente sa dernière création :

Après avoir été confinées de longs moments, nos comédiennes ont eu le temps de réfléchir sur leurs créations.

Elles vous proposent des monologues très divers, remplis d’émotions

