2021-07-15 20:30:00 20:30:00 – 2021-07-15 21:40:00 21:40:00

Siersthal Moselle Siersthal À partir d’un recueil de lettres attribué à Gabriel de Guilleragues (publié en 1669). Marianne, une religieuse portugaise mise dans un couvent depuis son plus jeune âge, fait la rencontre d’un officier français, arrivé lors d’une campagne militaire. Tous deux deviennent amants mais une fois la campagne achevée au Portugal, l’officier s’en retourne en France, abandonnant Marianne aux affres de l’esseulement. Le spectacle rassemble cinq lettres que Marianne écrit à celui à qui elle a destiné sa vie dès le premier regard. Les tourments que traversent Marianne nous sont offerts dans le détail et on se prend de plein fouet l’extrême violence de la désillusion amoureuse. Ce recueil de lettres sublimes nous plonge au coeur d’un esprit tourmenté par un amour à sens unique. Spectacle créé en 2021.

Âge conseillé : à partir de 14 ans

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Siersthal Étiquettes évènement : Autres Lieu Siersthal Adresse Ville Siersthal lieuville 49.04345#7.34861