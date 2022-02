Théâtre : Mon rouge aux joues Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Théâtre : Mon rouge aux joues Le Havre, 1 avril 2022, Le Havre. Théâtre : Mon rouge aux joues Le Havre

2022-04-01 – 2022-04-01

Le Havre Seine-Maritime Par la Compagnie du Tux Hinor. En reprenant à sa façon le « Petit Chaperon rouge », Sandrine Roche questionne le poids des héritages et la soif d’émancipation. La pièce est l’histoire d’un cadeau : un manteau rouge transmis de mère en fille. De génération en génération, une trame se brode, des fils se tissent, avec des nœuds impossibles à défaire. Qu’elles soient enfants, mères ou grands-mères, la peau des femmes rougit toujours sous les frottements de cette étoffe issue d’un passé toujours recommencé. Date : le vendredi 1er avril à 20h.

Lieu : Petit Théâtre

Durée : 50 min

Tarif : 10€

