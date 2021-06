Théâtre mon père ma mère et Sheila Lons-le-Saunier, 25 juin 2021-25 juin 2021, Lons-le-Saunier.

Théâtre mon père ma mère et Sheila 2021-06-25 20:30:00 – 2021-06-26 L'ellipse – espace Mouillères 3 Rue des Mouillères

Lons-le-Saunier 39000 Lons-le-Saunier

EUR 6 8 Deux représentations :

Vendredi 25 et le samedi 26 juin 2021 à 20h30

Mon père, ma mère et Sheila

Adaptation du roman éponyme publié en 2017

C’est l’album d’une famille, issue d’un milieu populaire, avec ses codes, ses tabous, ses complexes, son ignorance, ses contentieux, dans les années 70 et 80. Le narrateur y raconte son enfance solitaire au milieu des turbulences. Pour son entourage, il a des goûts bizarres, des attitudes gênantes, des manières qui provoquent la colère de son père et la désolation de sa mère. Il dessine des robes et coiffe les poupées de sa sœur. Il fait son possible pour ne pas ajouter au malaise. Pour s’échapper, il colle son oreille à son mange-disque. Regarde les émissions de variétés scintillantes… Et admire une célèbre chanteuse dont il aime les robes à paillettes, les refrains joyeux. Il voudrait être elle. Il voudrait être ailleurs.

Eric Romand se confie : « Je rêvais d’être Sheila, je rêvais d’être né ailleurs.. J’essaie de raconter à travers ce texte, comment on fait avec, et quelquefois sans, selon les habitudes familiales, les traditions affectives. »

Dans un décor léger, seul sur scène, Eric se dévoile dans des moments de narration entrecoupés d’intermèdes musicaux.

« A la fois très personnel et universel, cet album de famille est le vôtre. » – France 2 – TELEMATIN

INFO et RÉSERVATIONS :

Billetterie : 6€ / 8€

Réservations au 03 84 24 86 89 ou admapcom@orange.fr

admapcom@orange.fr +33 3 84 24 86 89

