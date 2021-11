Théâtre: Mon colocataire est une garce Fort-Mahon-Plage, 26 novembre 2021, Fort-Mahon-Plage.

Théâtre: Mon colocataire est une garce Fort-Mahon-Plage

2021-11-26 – 2021-11-26

Fort-Mahon-Plage Somme

15€/adulte

Résa: office de tourisme ou cinéma le Vox

Il est puceau et célibataire. Elle est sexy et prête à tout. Elle faisait rêver tout le collège. Il était la risée de tous.

Elle frappe à sa porte 15 ans plus tard pour chambouler son quotidien de vieux garçon.

Nadège a un plan diabolique, Hubert est la cible parfaite ! Mais… la garce n’avait pas prévu que le pigeon serait si coriace ! La belle et le bête s’engagent alors dans une colocation invraisemblable…

Une histoire drôle et moderne pleine de rebondissements piquants et hilarants.

15€/adulte

Résa: office de tourisme ou cinéma le Vox

Il est puceau et célibataire. Elle est sexy et prête à tout. Elle faisait rêver tout le collège. Il était la risée de tous.

Elle frappe à sa porte 15 ans plus tard pour chambouler son quotidien de vieux garçon.

Nadège a un plan diabolique, Hubert est la cible parfaite ! Mais… la garce n’avait pas prévu que le pigeon serait si coriace ! La belle et le bête s’engagent alors dans une colocation invraisemblable…

Une histoire drôle et moderne pleine de rebondissements piquants et hilarants.

+33 3 22 23 56 07

15€/adulte

Résa: office de tourisme ou cinéma le Vox

Il est puceau et célibataire. Elle est sexy et prête à tout. Elle faisait rêver tout le collège. Il était la risée de tous.

Elle frappe à sa porte 15 ans plus tard pour chambouler son quotidien de vieux garçon.

Nadège a un plan diabolique, Hubert est la cible parfaite ! Mais… la garce n’avait pas prévu que le pigeon serait si coriace ! La belle et le bête s’engagent alors dans une colocation invraisemblable…

Une histoire drôle et moderne pleine de rebondissements piquants et hilarants.

Fort-Mahon-Plage

dernière mise à jour : 2021-11-02 par