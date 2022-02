THEATRE « MON COLOC’ S’APPELLE MARIVAUX » A L’ESPACE ST JACQUES A CLISSON Clisson, 25 février 2022, Clisson.

THEATRE « MON COLOC’ S’APPELLE MARIVAUX » A L’ESPACE ST JACQUES A CLISSON Rue du Docteur Duboueix ESPACE SAINT JACQUES Clisson

2022-02-25 – 2022-02-25 Rue du Docteur Duboueix ESPACE SAINT JACQUES

Clisson Loire-Atlantique

8 EUR Comment la découverte des pièces de Marivaux peut élargir le

champ des possibles amoureux ? C’est ce que découvre Florine,

elle, dont la vie affective jusqu’ici confinait au désespoir. Son

monde s’élargit d’intrigues, de stratégies, de sentiments et

de tournures amoureuses. « Le sel de ma vie » proclame-t-elle

aujourd’hui.

Ce spectacle est une présentation efficace du fameux

marivaudage en l’accolant aux déboires amoureux d’un

personnage contemporain, dont le langage est plus rustre. Ce

décalage se joue par le biais d’une rencontre entre ces deux

univers et a pour but de faire parler Marivaux, le confronter au

quotidien pour en discerner toute sa force et nous faire réfléchir

comparativement à notre propre langage amoureux.

Distribution : Ecriture et mise en scène Henri Mariel / Comédienne :

Marion –Praline Michel / Lumières : Bertrand Pineau / Création sonore :

Alexis Reymond / Costumes : Brigitte Rivier / Production : l’entracte Théâtre

Spectacle de l’Entracte Théâtre sur le marivaudage dans un monde décalé. A partir de 15 ans

acs@mairie-clisson.fr +33 2 40 80 17 80 http://www.mairie-clisson.fr/

