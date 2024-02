THÉÂTRE MOM’EN SCENE: MOI ET TOI SOUS LE MÊME TOIT Terrain de basket en face du FJEP Champigneulles, mercredi 28 février 2024.

Mercredi

Théâtre de papier

Moi est un roi-lion un peu vaniteux. Un beau matin un tout petit éléphant esseulé frappe à la porte de son royaume. Il le chasse plusieurs fois avant d’accepter de le laisser entrer. Une histoire d’amitié grandit à la mesure de l’éléphanteau qui atteint sa taille adulte. Le roi se sent tout petit, lui qui était si grand et décide d’exclure son ami de chez lui. Mais seul dans son royaume, le roi vieillit et à son tour il est chassé, il se retrouve à la rue…

Présenté par la compagnie Art Zigote

Sur réservation.Tout public

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 09:30:00

fin : 2024-02-28 10:00:00

Terrain de basket en face du FJEP 61 Rue Hector Berlioz

Champigneulles 54250 Meurthe-et-Moselle Grand Est secretariat@fjep-champigneulles.fr

