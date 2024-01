ERIC COLLADO THEATRE MOLIERE SETE Sete, samedi 27 avril 2024.

Durant une période de confinement nécessaire, Eric Collado a créé une véritable armée de joyeuses et joyeux lurons : le Régiment des Passoires .Inspiré, à la fois drôle et piquant, c’est un verre à la main qu’Eric Collado joue avec les mots, avec lui-même parfois, avec ses amis beaucoup et avec tous ces personnages qui jalonnent son spectacle !Le temps d’une soirée, il vous convie à un véritable appel au désordre et vous invite à former Le Régiment des Passoires .Qu’il soit métallique ou en plastique, c’est vêtu de votre plus beau couvre-chef, qu’Eric Collado vous donne rendez-vous sur scène !Mais s’il vous plait Faites vites… Faites vite… !Soirée musicale suite au spectacle dans le cadre majestueux du restaurant du théâtre Molière. Bar et restauration sur place.

Tarif : 26.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-04-27 à 20:00

THEATRE MOLIERE SETE AVENUE VICTOR HUGO 34200 Sete 34