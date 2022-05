Théâtre : MOLIERE (RE(RE))PRÉSENTE Villeréal, 25 juin 2022, Villeréal.

Théâtre : MOLIERE (RE(RE))PRÉSENTE Grangeneuve Ferme de Grangeneuve Villeréal

2022-06-25 19:30:00 – 2022-06-25 Grangeneuve Ferme de Grangeneuve

Villeréal Lot-et-Garonne Villeréal

EUR Spectacle proposé par la compagnie toulousaine Les LabOrateurs dès 21h. nCinq figures : Nadine, Didier, Bruno, Agnès et Fabien (le petit nouveau…) rendent hommage à Molière avec leurs personnalités qui débordent, leurs failles, leurs fragilités et leurs fiertés. Amoureux.euses ou indifférent.e.s à son oeuvre, ils et elles s’amusent à re/dé-jouer des scènes de l’auteur mythique ou interpellent plus directement le public lors d’une cérémonie atypique. nUn casse-croûte sera proposé de 19h30 à 20h30.

+33 6 84 34 09 87

