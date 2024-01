RECITAL DE PIANO par Philippe Cassard THEATRE MOLIERE MARIGNANE Marignane, vendredi 17 mai 2024.

Considéré par ses pairs, la critique et le public comme un des musiciens les plus attachants et complets de sa génération, Philippe Cassard a été formé par Dominique Merlet et Geneviève Joy-Dutilleux au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Il y a obtenu en 1982 les premiers Prix de Piano et de Musique de Chambre. Il approfondit ses connaissances pendant deux ans à la Hochschule für Musik de Vienne et reçoit ensuite les conseils du légendaire Nikita Magaloff. Finaliste du Concours Clara Haskil en 1985, il remporte en 1988 le Premier Prix du Concours International de Piano de Dublin.Programme : Mozart, Debussy, Schubert, Liszt.

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-05-17 à 20:30

THEATRE MOLIERE MARIGNANE 53 Av. Jean Mermoz 13700 Marignane 13