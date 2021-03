Théâtre Molière – Mardi 23 mars Saint-Jory, 23 mars 2021-23 mars 2021, Saint-Jory.

Dans le cadre de la Convention Territoriale Globale, le pôle culture-éducation, va proposer une pièce de théâtre le 23 Mars pour les élèves des écoles élémentaires publiques de Jean de la Fontaine et Georges Brassens de Saint-Jory. Pour respecter les consignes sanitaires, deux séances auront lieu : une à 11h00 et l’autre à 14h30, pour séparer les flux, et éviter d’avoir trop d’enfants dans la même pièce. La troupe « La Volière » qui viendra jouer est basée à Gratentour, et propose des spectacles vivants auprès d’un public de tout âge. Les textes de Molières ont été revisités, farces et colères, se succèdent. De la prose à l’alexandrin, le public peut goûter d’une manière moderne à la langue de Molière : on y retrouve par exemple : Le Mysanthrope, l’Avare, ou même, le Malade Imaginaire…

