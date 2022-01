Théâtre : Molière malgré moi avec Francis Perrin Le Pizou Le Pizou Catégories d’évènement: Dordogne

Le Pizou

Théâtre : Molière malgré moi avec Francis Perrin Le Pizou, 8 avril 2022, Le Pizou. Théâtre : Molière malgré moi avec Francis Perrin Le Pizou

2022-04-08 20:30:00 – 2022-04-08

Le Pizou Dordogne Le Pizou Théâtre : Molière malgré moi avec Francis Perrin au Foyer Rural à 20h30 : 22 €, gratuit – de 15 ans : 05.53.82.83.85 Théâtre : Molière malgré moi avec Francis Perrin au Foyer Rural à 20h30 : 22 €, gratuit – de 15 ans : 05.53.82.83.85 +33 5 53 82 83 85 Théâtre : Molière malgré moi avec Francis Perrin au Foyer Rural à 20h30 : 22 €, gratuit – de 15 ans : 05.53.82.83.85 F. Perrin

Le Pizou

dernière mise à jour : 2022-01-28 par Vallée de l’Isle

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Le Pizou Autres Lieu Le Pizou Adresse Ville Le Pizou lieuville Le Pizou Departement Dordogne

Le Pizou Le Pizou Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-pizou/

Théâtre : Molière malgré moi avec Francis Perrin Le Pizou 2022-04-08 was last modified: by Théâtre : Molière malgré moi avec Francis Perrin Le Pizou Le Pizou 8 avril 2022 Dordogne Le Pizou

Le Pizou Dordogne