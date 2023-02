Les heures musicales Théâtre Molière Launaguet Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Les heures musicales Théâtre Molière, 30 janvier 2023, Launaguet. Les heures musicales 31 janvier – 2 février Théâtre Molière Nous vous donnons rendez-vous, du mardi 31 janvier au jeudi 2 février dès 18h30 au théâtre Molière pour assister aux heures musicales ! Théâtre Molière 153 Rue Saturne, 31140 Launaguet Launaguet 31140 Haute-Garonne Occitanie Accueil Venez découvrir, le talent de nos élèves de l’École municipale de musique de Launaguet. Crédit photos: Isabelle Allamargot/directrice de l’école

2023-01-31T00:00:00+01:00

2023-02-02T23:59:00+01:00

