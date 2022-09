TOULOUSE POLARS DU SUD Théâtre Molière Launaguet Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Launaguet

TOULOUSE POLARS DU SUD Théâtre Molière, 7 octobre 2022, Launaguet. TOULOUSE POLARS DU SUD Vendredi 7 octobre, 21h00 Théâtre Molière Lecture musicale Théâtre Molière 153 Rue Saturne, 31140 Launaguet Launaguet 31140 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.toulouse-polars-du-sud.com/ »}, {« link »: « https://www.toulouse-metropole.fr/ »}] Accueil Dans le cadre du festival Toulouse Polars du sud, la Ville de Launaguet accueille : Une lecture musicale : Un voisin trop discret de Iain Levinson, au Théâtre Molière. Avec Roland Gigoi (narration) et Isabelle Cirla (clarinette, saxophone) Chantre des anti-héros, Levison nous raconte ici la vie tranquille de Jim, retraité mais chauffeur Uber pour occuper le temps. Une vie qui semble discrète et rangée, mais que son voisinage avec Corina, femme d’un soldat d’élite en mission en Afghanistan, va venir totalement bousculer. « Une narration délicieuse avec du suspens, des quiproquos et même une intrigue policière », Télérama. En partenariat avec Toulouse Métropole Entrée gratuite

