Théâtre Molière Georges Dandin ou le mari confondu. Bourgueil, mercredi 28 février 2024.

Retrouvez les Amis de Coucou la Fourmi, très prochainement à à l’Abbaye de Bourgueil dans leur dernière création: George Dandin, de Molière, dans une mise en scène d’Abel Pires.

George Dandin est un riche paysan. En échange de sa fortune, cédée à Monsieur et Madame de

Sotenville, il acquiert un titre de noblesse (Monsieur de la Dandinière), un rang et une épouse, Angélique. Mais sa jeune femme n’a jamais voulu cette union. Devant cette épouse rebelle, qu’il ne parvient pas à attirer dans son lit, Dandin ne peut rien. Il ne peut empêcher Clitandre, gentilhomme libertin de la Cour, de courtiser ouvertement Angélique. George Dandin tente de réagir, mais les deux aristocrates n’ont que faire des basses accusations de coq de village et humilient cruellement l’infortuné bourgeois. Angélique peut compter sur l’appui de sa servante Claudine. Lubin est l’entremetteur de Clitandre et le soupirant de Claudine.12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 20:30:00

fin : 2024-02-28 22:30:00

2 Avenue Le Jouteux

Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

