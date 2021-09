Argelès-Gazost Argelès-Gazost Argelès-Gazost, Hautes-Pyrénées Théâtre : Molière Délirium Argelès-Gazost Argelès-Gazost Catégories d’évènement: Argelès-Gazost

Théâtre : Molière Délirium 2021-09-09 20:30:00 – 2021-09-09 Médiathèque Municipale ARGELES-GAZOST

Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées EUR 10

Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées EUR 10 Bien avant d’être un classique pour études collégiennes, une statue au fronton d’un théâtre parisien… Molière est un immense éclat de rire dont l’écho traverse les siècles. Christophe Nogaro et Laurent Maury ont pris le parti d’une promenade délirante dans plusieurs coins de l’œuvre immense du grand Jean Baptiste, et leur premier objectif reste le même qu’à l’époque : vous faire rire en se moquant gentiment (ou pas!) de tous nos travers qui ne changent guère d’un siècle à l’autre. On retrouvera des scènes de l’avare, du malade imaginaire, du mariage forcé, du bourgeois gentilhomme, des fourberies de Scapin, et des allusions, des extraits, des inventions, le tout en forme de vaste « macédoine Molièresque ». Durée : 1h00 plus ou moins pile. Tout public. lomaury66@gmail.com dernière mise à jour : 2021-09-04 par

