REMI BOYES THEATRE MOLIERE Bordeaux, samedi 16 mars 2024.

Ayant fait ses armes pendant presque 10 ans sur les scènes de stand-up les plus célèbres de Paris-Madame Sarfati, Jamel Comedy Club, Point Virgule–Rémi est désormais prêt à vous offrir le spectacle qu’il a patiemment construit pendant tout ce temps. J’ai tout écrit hier est un doux mélange de comédie, de réflexions profondes et de souvenirs touchants. Pendant une heure, Rémi partage sa vision personnelle du Paradis, sa philosophie de l’attente, et des anecdotes savoureuses de son enfance dans le sud-ouest. Mais surtout, préparez-vous à vous marrer. Parce que Rémi, il n’a pas juste un don pour le rire, il vit pour ça.Les Fous Rires de Bordeaux 8ème édition. Du 16 au 23 mars 2024, Les Fous Rires de Bordeaux vous propose la crème de l’humour : Maxime Gasteuil, Manu Payet, Laura Domenge, Mr. Poulpe, Olivia Moore, Nordine Ganso, Camille Giry…

Tarif : 23.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-03-16 à 20:30

THEATRE MOLIERE 33 RUE DU TEMPLE 33000 Bordeaux 33