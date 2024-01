L’AMOUR, LA MORT LES FRINGUES THEATRE MOLIERE Bordeaux, 15 février 2024, Bordeaux.

De fourrures en fous-rires, vous aller avoir chaud !Plongez tête la première dans l’univers pittoresque de vos vêtements ! Ils ne se contentent pas de vous habiller, ils sont les gardiens de vos secrets les plus fous, les messagers de vos émotions, et les conspirateurs de vos aventures les plus délirantes.Suivez Gigi, Eve, Marie, Nora, Françoise, Amanda, Lisa, et toutes les autres ; elles vous entraînent à travers leurs garde-robes dans un voyage extravagant et sensible. Attendez-vous à des moments de joies, de révoltes, de rires, de déceptions, de drames et d’espoirs.Spectacle événement qui a conquis de nombreux-ses spectateurs-trices à travers le monde, ne le manquez pas en exclusivité à Bordeaux dans une nouvelle production du Théâtre Molière ! A savoir :Les célèbres sœurs Ephron, scénaristes oscarisées pour Quand Harry rencontre Sally en 1989, productrices et réalisatrices de Nuits blanches à Seattle et de Bewitched , inspirée de la série Ma sorcière bien aimée , séduisent avec cette comédie hilarante qui vous fera redécouvrir votre lien unique avec vos vêtements.

Tarif : 21.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-02-15 à 20:00

Réservez votre billet ici

THEATRE MOLIERE 33 RUE DU TEMPLE 33000 Bordeaux 33