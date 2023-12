L’HOMME PARFAIT N’EXISTE PAS THEATRE MOLIERE Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde L’HOMME PARFAIT N’EXISTE PAS THEATRE MOLIERE Bordeaux, 31 janvier 2024, Bordeaux. L’HOMME PARFAIT N’EXISTE PAS !De Catherine PraudUne soirée loin d’être de tout repos… et pleine de conséquences !Sarah décide d’organiser une soirée surprise à Thomas, son fiancé. Tout bascule lorsqu’elle se retrouve nez-à-nez avec Aurélie.Car Aurélie est fiancée à Thomas, elle aussi ! Elles pensaient pourtant l’avoir trouvé leur homme parfait ! Alors que se passe-t-il lorsque ces deux femmes, que tout oppose, se retrouvent au même endroit au même moment. Une soirée loin d’être de tout repos… et pleine de conséquences !Mis en scène de Nathalie HardouinAvecCharlotte MarcoueilleFrédérique Demourswww.theatremoliere.comPour toutes informations PMR, merci de contacter le théâtre au 05 56 20 13 20

Tarif : 21.00 – 26.00 euros.

Tarif : 21.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-01-31 à 20:00
Réservez votre billet ici
THEATRE MOLIERE
33 RUE DU TEMPLE
33000 Bordeaux

