Festival Musical Écran #9 Théâtre Molière Bordeaux, 13 novembre 2023, Bordeaux.

Festival Musical Écran #9 13 – 19 novembre Théâtre Molière Tarif : 7 €. Pass 5 séances : 25 €.

Le Festival Musical Écran est né en 2015 de la volonté de montrer des documentaires musicaux venus du monde entier, venants refléter l’énergie créatrice de la musique, à la découverte de musiciens, de mouvements, de scènes, de villes, via les époques, les frontières et les genres musicaux.

Au programme : Projections de documentaires musicaux, avant-premières, rencontres avec les réalisateurs, mais aussi concerts et DJ sets sans oublier une sélection compétitive qui décernera trois prix.

L’after à la Cour Mably

Soirées After Écran, les 16, 17 et 18 novembre. Rendez-vous après les séances de Musical Écran, dans la salle capitulaire et la Cour Mably. Programmation de DJ sets, live et shows. Places limitées !

Théâtre Molière 33 rue du Temple Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d'Or Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-13T21:00:00+01:00 – 2023-11-13T23:00:00+01:00

2023-11-19T14:00:00+01:00 – 2023-11-19T23:59:00+01:00

festival cinéma