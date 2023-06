BOUGE TON CUBE THEATRE MOLIERE Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde BOUGE TON CUBE THEATRE MOLIERE Bordeaux, 10 mars 2023, Bordeaux. BOUGE TON CUBE 10 mars – 31 décembre THEATRE MOLIERE https://www.obillet.fr/comedie/bouge-ton-cube2 BOUGE TON CUBE

De Xavier Viton et Nadia Bourgeois Alex est pilote de ligne mais garde les pieds sur terre, Irène est hôtesse de l’air… alors imaginez l’angoisse quand un mystérieux cube noir explose la toiture et atterri avec fracas dans le salon du couple ! Envahis par une brochette de personnages tous plus fous les uns que les autres, c’est un déferlement d’événements déjantés que subissent nos deux amoureux. Une comédie hilarante aux frontières du réel. LE RETOUR DE LA COMÉDIE HILARANTE AU THÉÂTRE MOLIÈRE ! THEATRE MOLIERE 33 RUE DU TEMPLE 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.obillet.fr/comedie/bouge-ton-cube2 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-10T20:00:00+01:00 – 2023-03-10T21:30:00+01:00

2023-12-31T21:30:00+01:00 – 2023-12-31T23:00:00+01:00 COMEDIE REPRISE Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu THEATRE MOLIERE Adresse 33 RUE DU TEMPLE 33000 BORDEAUX Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville THEATRE MOLIERE Bordeaux

THEATRE MOLIERE Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

BOUGE TON CUBE THEATRE MOLIERE Bordeaux 2023-03-10 was last modified: by BOUGE TON CUBE THEATRE MOLIERE Bordeaux THEATRE MOLIERE Bordeaux 10 mars 2023