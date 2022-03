Théâtre Molière à AMANLIS Amanlis Amanlis Catégories d’évènement: Amanlis

Ille-et-Vilaine

Théâtre Molière à AMANLIS Amanlis, 20 mars 2022, Amanlis.

2022-03-20

Amanlis Ille-et-Vilaine Amanlis Molière est de retour, qu’on se le dise… enfin, pas vraiment lui, mais ses textes, à travers une représentation pas piqué des vers… en fait, si, les vers sont bien piqués à Molière….

Enfin bref, les piqueurs de vers… non, les « Voleurs de plumes » remontent sur les planches ! Les Couleurs Solidaires auront le plaisir de les accueillir pour 2 représentations « Les Voleurs déplument Molière ». « Le petit chat est mort ».

« Au voleur, au voleur » !

« Couvrez ce sein que je ne saurais voir ».

Des extraits de pièces de Molière, l’Avare, Tartuffe, Don Juan… nous plongent dans des thématiques toujours d’actualité : les révoltes adolescentes, la convoitise, l’Amour, le langage et ses détours, les abuseurs, les imposteurs et autres beaux parleurs.

dernière mise à jour : 2022-02-22

